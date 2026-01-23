Terremoto nel mondo degli esuli | le storiche famiglie mollano l' Unione degli Istriani
Nella recente evoluzione delle dinamiche degli esuli, le storiche famiglie capodistriana e rovignese stanno lasciando l’Unione degli Istriani per aderire alla Lega Nazionale. Questa decisione, comunicata ufficialmente, è motivata da un considerevole aumento delle richieste avanzate dall'Unione alle associazioni. Un cambiamento che segna un'importante svolta nel panorama delle comunità esuli, riflettendo nuove scelte e prospettive per le famiglie coinvolte.
Nella casa madre degli esuli non è più rimasta nessuna “Famiglia”. Il trasferimento delle famee capodistriana e rovignese alla Lega Nazionale è dovuto, si legge in un comunicato ufficiale, a quello che viene definito un “enorme aumento” richiesto dall'Unione degli Istriani alle associazioni di.🔗 Leggi su Triesteprima.it
