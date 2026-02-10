Mateta salta l' operazione al ginocchio | il Crystal Palace annuncia la decisione e spiega i motivi

Il Crystal Palace ha annunciato che Jean-Philippe Mateta salterà l’operazione al ginocchio. L’attaccante francese si è infortunato durante una sessione di allenamento e i medici hanno deciso di non operarlo, preferendo un percorso di recupero conservativo. La società ha spiegato che il giocatore potrà tornare in campo senza intervento chirurgico, ma non ha ancora stabilito una data precisa per il rientro.

Infortunio al ginocchio per Jean-Philippe Mateta: l'aggiornamento ufficiale del crystal palace chiarisce che non è prevista alcuna operazione e che il recupero procederà attraverso una terapia conservativa. La dinamica dell'intervento non è così grave come temuto e lo staff medico, insieme allo staff tecnico, segue con attenzione l'evoluzione clinica per definire tempi e modalità del rientro. Secondo Oliver Glasner, l'infortunio non richiede intervento chirurgico e la situazione è meno grave del previsto. La gestione avverrà mediante una terapia conservativa, approvata da specialisti e dallo staff medico del crystal palace.

