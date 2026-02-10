Mateta niente operazione al ginocchio | c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni

Il club inglese ha annunciato ufficialmente che Jean-Philippe Mateta non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico al ginocchio. Il tecnico Oliver Glasner ha spiegato che il giocatore proseguirà il percorso di recupero senza operazioni, eliminando così i timori di un intervento invasivo. Dopo settimane di incertezze e voci di mercato, il francese potrà continuare la riabilitazione senza fermarsi, rassicurando tifosi e club.

Calciomercato: Ederson nel mirino di una big spagnola! Ecco cosa filtra sul futuro del mediano dell’Atalanta Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Allenamento Inter, Chivu può esultare: due big tornano in gruppo e puntano alla convocazione contro la Juve! Open Var, Tommasi ammette: «Gila-Cabal? C’è una matrice di punibilità! Vi spiego l’errore in Corner-Vergara» Giudice Sportivo Serie A, pugno di ferro per Matic: squalifica più multa! Tutte le decisioni dopo la 24^ giornata Infortunati Inter, Chivu sorride in vista della sfida contro la Juve: due nerazzurri tornano in gruppo! Le ultime Liverpool: dopo il brutto ko contro il Manchester City, Slot non cerca alibi! Cosa sta succedendo Harry Kane si racconta: «C’è stata inquietudine intorno alla squadra per non aver vinto un paio di partite ma poi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Approfondimenti su Mateta CrystalPalace Mateta si opera? Possibile intervento al ginocchio per l’obiettivo della Juventus. La decisione del giocatore e del Crystal Palace Mateta potrebbe decidere di operarsi al ginocchio per risolvere definitivamente il problema. Mateta Nottingham Forest: offerta per l’attaccante francese! La posizione del Crystal Palace e le cifre della maxi-operazione Nottingham Forest ha presentato un'offerta per l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta, attualmente in forza al Crystal Palace. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mateta CrystalPalace Argomenti discussi: Milan, niente Mateta! Le sue ginocchia non superano i test del medico rossonero. I dettagli; Clamoroso Mateta, Juve e Milan hanno scansato un fosso: rischia fino a 4 mesi di stop!; Sipario sul mercato, sfuma Mateta al Milan e niente 9 per la Juventus; Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca. Crystal Palace, Glasner: Mateta non si opereràL'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato delle condizioni di Jean-Philippe Mateta, che rimarrà fuori per alcune gare ... gianlucadimarzio.com Milan e Juventus, Mateta ha deciso: non si opera al ginocchio, consultati quattro specialisti per la sceltaL'attaccante francese, trattato nella finestra invernale di mercato dai rossoneri e dai bianconeri, ha scelto di non operarsi al ginocchio malandato. msn.com Crystal Palace, #Glasner: " #Mateta non avrà bisogno di operarsi. Infortunio Una delusione, ma ora non vede l'ora di ritornare per aiutarci" #MilanPress x.com Il Crystal Palace torna alla vittoria in Premier League, superando per 0-1 il Brighton con la rete decisiva di Sarr nella ripresa e si allontana dalla zona retrocessione https://www.ukcalcio.com/2026/02/brighton-crystal-palace-0-1-sarr-decisivo-per-le-eagles-pre - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.