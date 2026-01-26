Mateta Nottingham Forest | offerta per l’attaccante francese! La posizione del Crystal Palace e le cifre della maxi-operazione

Nottingham Forest ha presentato un'offerta per l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta, attualmente in forza al Crystal Palace. La proposta del club inglese si inserisce in un contesto di movimentazioni di mercato, mentre il Crystal Palace valuta la proposta. La situazione potrebbe influenzare le strategie di altre squadre italiane, come la Juventus, che sta considerando le proprie opzioni in attacco.

Approfondimenti su mateta nottingham

La Juventus ha intensificato il suo interesse per Jean-Philippe Mateta, presentando una proposta migliorativa al Crystal Palace.

La Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Ultime notizie su mateta nottingham

mateta nottingham forest offertaJuventus, guarda il Nottingham Forest: offerta da 35 milioni al Palace per MatetaMentre Luciano Spalletti insiste in casa Juventus per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, c'è chi in Premier League fa sul serio per. tuttomercatoweb.com

mateta nottingham forest offertaFrom UK - Asta in Premier League per Mateta: Nottingham Forest pronto alla super offerta, la Juve rischia di restare indietroMentre Luciano Spalletti continua a spingere in casa Juventus per un nuovo tentativo su Jean-Philippe Mateta, dalla Premier League arrivano segnali concreti che rischiano di complicare i ... tuttojuve.com

