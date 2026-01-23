Trapiantato da 40 anni la storia di Felice | Ho avuto una seconda vita grazie a chi mi ha donato i reni

Felice, 60 anni, ha ricevuto un trapianto di reni 40 anni fa. La sua esperienza testimonia l’importanza della donazione e della solidarietà. A Fanpage.it ha condiviso la sua storia, sottolineando la gratitudine verso il donatore e l’obiettivo di promuovere una cultura della donazione. La sua vicenda rappresenta un esempio di come un gesto di generosità possa cambiare per sempre una vita.

