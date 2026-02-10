Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sulla lobby gay di destra

Durante la puntata di ieri sera di Lo Stato delle Cose su Raitre, Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci. Giletti ha mostrato le chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, pubblicate anche dal Giornale, e le ha commentate duramente. La discussione tra i due si è infiammata nel corso della diretta.

Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci. A Lo Stato delle Cose durante la diretta di ieri sera 9 febbraio su Raitre Giletti ha mostrato le chat tra il conduttore di Report e Maria Rosaria Boccia che aveva già pubblicato Il Giornale. E che Ranucci aveva smentito parlando di manipolazione. Poi si è detto «perplesso perché siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste. Ma proprio perché so chi sei, perché conosco la tua storia, io non riconosco questa libertà di informazione in quello che hai scritto. Perché la libertà di informazione non è un venticello, non è una battuta, è qualcosa di molto più serio».🔗 Leggi su Open.online

