Pianello l’autopsia | uccisa a letto colpita 3 volte col tubo di ferro Sadjide ha provato a difendersi

Una donna di 49 anni di origine macedone è stata trovata morta a Pianello Vallesina, Ancona, il 3 dicembre scorso. L’autopsia ha rivelato che è stata colpita tre volte con un tubo di ferro, e che ha tentato di difendersi. La tragica vicenda si svolge in un contesto ancora da chiarire, con il sospetto che Sadjide abbia cercato di opporsi all’aggressore.

Pianello Vallesina (Ancona), 13 dicembre 2025 – E' stata uccisa con il tubo di ferro trovato fuori casa dai carabinieri, appoggiato a un muro, la 49enne di origine macedone trovata morta il 3 dicembre scorso nell'abitazione di Pianello Vallesina. Sadjide Muslija ha provato anche a difendersi, ha fatto una difesa passiva, alzando le braccia dopo il primo di 3-4 colpi che le sono arrivati alla testa mentre si trovava sul letto e dove poi è stata trovata ormai senza vita dai militari sopraggiunti nell'abitazione attorno alle 10.30. Non c'è stata colluttazione. Non ci sarebbe stata una colluttazione.