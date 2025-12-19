Cedole LibrarieNet la piattaforma che digitalizza e semplifica il lavoro di Comuni scuole e famiglie

Cedole Librarie.Net è la piattaforma che rivoluziona la gestione delle cedole e del Bonus Libri, eliminando la carta e semplificando i processi. Pensata per Comuni, scuole e famiglie, offre un sistema digitale efficiente, riduce errori e tempi amministrativi, migliorando l’esperienza di tutti gli utenti e facilitando l’interazione con le librerie. Un’unica soluzione per un mondo scolastico più smart e sostenibile.

