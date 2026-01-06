Il calo demografico a Teglio Addio alle scuole medie nell’arco dei prossimi tre anni

Lo spostamento degli studenti delle medie dal plesso succursale di Teglio a quello della frazione al piano di Tresenda (Valgella) potrebbe avvenire attraverso un processo di "transizione" che potrebbe durare due o tre anni. Questa è la soluzione più plausibile alla problematica relativa ad un processo di razionalizzazione delle risorse che comporterebbe la chiusura delle scuole medie di Teglio con il relativo spostamento degli alunni nel plesso scolastico in basso. Tutto nasce da un rilievo effettuato dai vertici scolastici che hanno appurato la mancanza, nella sede di Teglio, di un codice meccanografico (mancanza che c'è da oltre 25 anni), condizione essenziale per far sì che il provveditorato possa assegnare gli insegnanti necessari al funzionamento della scuola.

