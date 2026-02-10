Marotta svela | Il stadio? Lo vedo già Ricordi? Ho tenuto questo Colpo di mercato? Pogba

Giuseppe Marotta apre le porte del suo stadium immaginato e parla già di futuro. Durante un nuovo format televisivo dedicato all’Inter, il dirigente ha svelato come vede il progetto a lungo termine e ha confermato l’interesse per Pogba, il colpo di mercato che potrebbe rinforzare la squadra. Marotta ha anche ricordato quei momenti passati, mantenendo vivo il ricordo di alcune decisioni importanti.

Un nuovo format televisivo dedicato all'Inter mette al centro l'analisi della gestione sportiva e delle prospettive future, con Giuseppe Marotta protagonista come primo ospite. L'intervento approfondisce i principi di programmazione della società, i margini di sviluppo della squadra e i ricordi che hanno segnato il percorso recente, offrendo una lettura dei fatti e delle scelte che hanno mantenuto la squadra competitiva ai massimi livelli in Italia e in Europa. Marotta descrive una visione concreta della casa nerazzurra, sottolineando che il cammino verso il nuovo stadio resta una strada impegnativa a causa della burocrazia presente nel sistema italiano.

