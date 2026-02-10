Marotta dice tutto | Immagino già il nuovo stadio Ricordi più belli? Ho conservato questa cosa… Colpo di mercato? Pogba

Giuseppe Marotta apre il suo cuore e svela i piani futuri della società. Parla di uno stadio nuovo e di ricordi belli legati al passato. Poi, lascia intendere che uno dei prossimi colpi di mercato potrebbe essere Paul Pogba. Le sue parole fanno pensare a grandi mosse in arrivo, mentre i tifosi aspettano con trepidazione.

Marotta ha parlato a tutto tondo nel nuovo format di Dazn.

Marotta torna a parlare del futuro dello stadio di San Siro.

