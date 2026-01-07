Caos treni sulla Lecco-Sondrio | ritardi fino a 2 ore e bus sostitutivi

Il 7 gennaio, la linea ferroviaria Lecco-Sondrio ha subito significativi disagi, con ritardi fino a due ore e servizi di bus sostitutivi. La giornata si è rivelata particolarmente problematica per i pendolari e gli utenti, evidenziando le difficoltà legate alle recenti criticità sulla tratta. Questi inconvenienti sottolineano l'importanza di monitorare costantemente lo stato dei servizi ferroviari e di pianificare eventuali alternative di viaggio.

Quella di mercoledì 7 gennaio si è rivelata una giornata complicatissima per chi viaggia sulla linea ferroviaria Lecco-Sondrio. Proprio nel momento del rientro dalle vacanze natalizie, con la ripresa delle lezioni scolastiche e il ritorno al lavoro di migliaia di persone, la circolazione dei treni ha subito gravi disagi. Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio; Lunedì nero, guasto alla linea a Sondrio: soppressi sette treni. «Fino a mezz'ora di ritardo»; Treni. Altra mattinata nera sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio; Caos all'aeroporto di Orio al Serio: notte da incubo per migliaia di passeggeri, anche lecchesi.

Guasto alla stazione di Sondrio: treni cancellati tra Tirano e Lecco - La linea RegioExpress RE8 Tirano–Sondrio–Lecco–Milano, appartenente alla Direttrice 7, sta registrando gravi criticità nella circolazione ferroviaria a causa di un guasto infrastrutturale. primalavaltellina.it

Estate senza treni sulla Lecco-Tirano per i cantieri olimpici, i bus sostitutivi non cancellano la paura per caos e code - Lecco, 10 giugno 2025 – Il piano per la lunga estate senza treni sul lago e in Valtellina è pronto. ilgiorno.it

TRENI: ANCORA CAOS, PENDOLARI LASCIATI SOLI Un altro guasto, treni soppressi, ritardi e bus sostitutivi: la mattinata sulla linea della Valtellina si è trasformata nell’ennesimo calvario per lavoratori e studenti. Non è un episodio isolato, ma un problema - facebook.com facebook

#Treni cancellati e ritardi sulla linea #Mantova- #Modena, in #stazione a #Carpi pendolari e studenti a piedi x.com

