Empoli (Firenze), 26 novembre 2025 – Un empolese alla trasmissione “Affari tuoi”, su Rai Uno, ottiene una maxi vincita. Il fortunato concorrente è Ronny Regini, noto istruttore di nuoto empolese, che stasera ha vinto 200mila euro. Un trionfo conquistato dopo aver resistito a varie tentazioni: prima il rifiuto di 25mila euro, poi di 35mila e di 50mila euro al rush finale. Ultimo tiro al cardiopalma con Ronny davanti a un bivio: da una parte il pacco nero dall'altra 200mila euro. Ronny chiede 150mila euro, mentre il Dottore ne offriva 60mila. Quindi il gran finale con la vincita da 200mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Exploit di un empolese ad “Affari tuoi”: Ronny Regini vince 200mila euro. Il tifo del sindaco