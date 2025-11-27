Exploit di un empolese ad Affari tuoi | Ronny Regini vince 200mila euro Il tifo del sindaco
Empoli (Firenze), 26 novembre 2025 – Un empolese alla trasmissione “Affari tuoi”, su Rai Uno, ottiene una maxi vincita. Il fortunato concorrente è Ronny Regini, noto istruttore di nuoto empolese, che stasera ha vinto 200mila euro. Un trionfo conquistato dopo aver resistito a varie tentazioni: prima il rifiuto di 25mila euro, poi di 35mila e di 50mila euro al rush finale. Ultimo tiro al cardiopalma con Ronny davanti a un bivio: da una parte il pacco nero dall'altra 200mila euro. Ronny chiede 150mila euro, mentre il Dottore ne offriva 60mila. Quindi il gran finale con la vincita da 200mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
ALLERTA METEO 16-17 Novembre 2025 Allerta codice GIALLO in tutti i comuni dell'Empolese-Valdelsa per i rischi IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE, VENTO e TEMPORALI FORTI da stasera e per tutta la giornata di domani, lunedì - facebook.com Vai su Facebook
Exploit di un empolese ad “Affari tuoi”: Ronny Regini vince 200mila euro. Il tifo del sindaco - Un trionfo conquistato dopo aver resistito a varie tentazioni ... Si legge su lanazione.it
L'empolese Ronny Regini vince 200mila euro ad Affari Tuoi - Empoli festeggia insieme a Ronny Regini, notissimo istruttore di nuoto empolese, che questa sera ha vinto ben 200. Lo riporta gonews.it