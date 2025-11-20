Il tifo di Giorgia Meloni per José Kast | Italia e Cile sempre più amiche se al ballottaggio vince lui
Nella giornata in cui ha provato a ricucire lo strappo con Sergio Mattarella su presunte trame occulte del Quirinale contro di lei, Giorgia Meloni ha avuto una conversazione anche con un “futuribile” presidente della Repubblica. Non d’Italia, ma del Cile. La premier ha infatti parlato mercoledì al telefono con José Antonio Kast, il il fondatore del Partito repubblicano che tra poche settimane sfiderà la comunista Jeannette Jara al ballottaggio per la presidenza del Cile. Kast, che ha già tentato due volte ( senza successo ) la candidatura alla guida del Paese, è dato per favorito dai sondaggi nella sfida a due, anche perché su di lui dovrebbero convergere i voti andati al primo turno ad altri candidati di destra, moderata o estrema. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Anna Paratore, la madre di Meloni e il tifo per la Lazio: “Con Giorgia scontri terribili sul calcio” roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Il gip del Tribunale di Rieti, Giorgia Bova, ha convalidato i fermi di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà della Sebastiani basket Rieti accusati dell'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti. Vai su Facebook
Il tifo di Giorgia Meloni per José Kast: «Italia e Cile sempre più amiche» (se al ballottaggio vince lui) - La telefonata della premier con il leader di destra di Santiago che corre per la presidenza del Cile contro la comunista Jeannette Jarra ... Lo riporta open.online
"Che noia i buonisti, faccio il tifo per Meloni" - Antonio Cabrini, 68 anni, è uno dei più grandi terzini sinistri della storia del calcio italiano. Scrive ilgiornale.it
Piantedosi: “Sarebbe bello vedere Meloni al Quirinale” - La suggestione piace al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “È donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese, dopo aver avuto il primo presidente del ... Scrive repubblica.it