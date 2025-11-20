Il tifo di Giorgia Meloni per José Kast | Italia e Cile sempre più amiche se al ballottaggio vince lui

Nella giornata in cui ha provato a ricucire lo strappo con Sergio Mattarella su presunte trame occulte del Quirinale contro di lei, Giorgia Meloni ha avuto una conversazione anche con un “futuribile” presidente della Repubblica. Non d’Italia, ma del Cile. La premier ha infatti parlato mercoledì al telefono con José Antonio Kast, il il fondatore del Partito repubblicano che tra poche settimane sfiderà la comunista Jeannette Jara al ballottaggio per la presidenza del Cile. Kast, che ha già tentato due volte ( senza successo ) la candidatura alla guida del Paese, è dato per favorito dai sondaggi nella sfida a due, anche perché su di lui dovrebbero convergere i voti andati al primo turno ad altri candidati di destra, moderata o estrema. 🔗 Leggi su Open.online