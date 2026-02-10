Marina Berlusconi su Fabrizio Corona | Falsissimo e noiosissimo

Marina Berlusconi attacca duramente Fabrizio Corona, definendolo “falsissimo e noiosissimo”. La figlia di Silvio Berlusconi ha espresso chiaramente il suo giudizio durante un'intervista, senza mezzi termini. Nel frattempo, si prepara a votare Sì al referendum del 22-23 marzo, non per il cognome né per partito, ma perché crede sia la scelta giusta.

«Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta». Marina Berlusconi lo annuncia al Corriere della Sera: «A questo dovrebbero servire i referendum: a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera “terzietà” dei giudici. Abbiamo un’occasione irripetibile, non lasciamocela scappare». Marina B. e la giustizia. La figlia primogenita di Silvio e presidente di Fininvest e Mondadori dice però di non aspirare a carriere politiche: «Ancora questa storia.🔗 Leggi su Open.online

Il 26 gennaio 2026, la puntata di Falsissimo si concentra su Fabrizio Corona e le sue dichiarazioni riguardanti Samira Lui, oltre alle frasi sui presunti

Fabrizio Corona svela dettagli scottanti sul presunto

