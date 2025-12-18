Fabrizio Corona | Signorini custodisce segreti su Pier Silvio e Marina Berlusconi

Fabrizio Corona svela dettagli scottanti sul presunto

Nella sua inchiesta sul presunto “Sistema Signorini”, Fabrizio Corona tira in ballo anche la famiglia Berlusconi. Secondo il paparazzo, Alfonso Signorini avrebbe fatto una “carriera così brillante e così lunga” a Mediaset e nel Gruppo Mondadori perché custodisce dei “segreti” su Pier Silvio e Marina Berlusconi, rispettivamente a capo delle due aziende. Dal suo format su Youtube Falsissimo, Corona accusa Signorini di aver avuto approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi spalancato le porte del mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi il paparazzo ha rivelato una serie di chat e foto scambiate tra l’allora conduttore del Grande Fratello – nonché direttore della rivista Chi – e un aspirante concorrente del reality show, poi effettivamente ammesso nella “casa”. 🔗 Leggi su Tpi.it

