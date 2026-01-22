fabrizio corona la puntata di falsissimo del 26 gennaio 2026 su samira lui e le frasi sui segreti di piersilvio e marina berlusconi

Il 26 gennaio 2026, la puntata di Falsissimo si concentra su Fabrizio Corona e le sue dichiarazioni riguardanti Samira Lui, oltre alle frasi sui presunti

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona, lui ha replicato: "Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui (Alfonso Signorini, ndr), per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare" La nuova puntata di Falsissimo, in onda.

Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira LuiIl 26 gennaio torna Falsissimo con una nuova puntata dedicata a Fabrizio Corona.

Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona, prima della puntata di FalsissimoSamira Lui avrebbe inviato una diffida a Fabrizio Corona prima della puntata di Falsissimo, con l’obiettivo di chiedere limitazioni o blocchi nella diffusione di contenuti che la coinvolgerebbero direttamente.

Fabrizio Corona: Falsissimo EP 21 le chat di Signorini e le prove che fine hanno fatto

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Gli avvocati di Signorini tentano di bloccare la nuova puntata di Falsissimo; Fabrizio Corona denunciato da Mediaset: l'azienda chiede di vietargli i social.

«Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare». Le parole di Fabrizio Corona non lasciano spazio a dubbi: la tensione tra lui e Mediaset ha rag - facebook.com facebook

