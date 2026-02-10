Marina Berlusconi rompe il silenzio e commenta le accuse di Fabrizio Corona per la prima volta. Lo fa con poche parole, definendo il podcast dell'ex fotografo “falsissimo e noiosissimo”. Poi conferma che sono gli avvocati a gestire la situazione, senza entrare troppo nei dettagli.

Marina Berlusconi su Fabrizio Corona: "Falsissimo e noiosissimo, ci pensano gli avvocati"

