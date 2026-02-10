Marina Berlusconi stronca Fabrizio Corona | Costretta a vedere Falsissimo l’ho trovato noiosissimo

Marina Berlusconi ha commentato duramente Fabrizio Corona, definendo il suo programma “Falsissimo” noioso e inutile. Intervistata dal Corriere della Sera, ha precisato che non ha nessuna influenza in politica e che il suo lavoro è un’altra cosa. La sua presa di posizione arriva dopo le polemiche che avevano coinvolto il suo nome in relazione a eventuali coinvolgimenti nel mondo pubblico.

Intervistata dal Corriere della Sera, in riferimento alla sua presunta influenza in campo politico, Marina Berlusconi ha dichiarato: “Ancora questa storia. il mio lavoro è un altro. Anzi, mi lasci dire che sono orgogliosa di quello che stiamo facendo. Mondadori è solida e si conferma un presidio di qualità e pluralismo; Mediolanum ha chiuso un anno record grazie all’ottimo lavoro di Massimo Doris”. Una lunga intervista al Corriere della sera dedicata prettamente alla politica e al suo orientamento al Referendum di marzo: “Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

