« Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta». Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi e presidente di Fininvest e Mondadori. «A questo dovrebbero servire i referendum - aggiunge -: a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera terzietà dei giudici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Marina Berlusconi, "Giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine"

