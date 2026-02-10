Marina Berlusconi a valanga su Trump e Corona | Falsissimo? Noiosissimo Il mondo di Trump non è il mio

Marina Berlusconi non si ferma e attacca duramente. In un’intervista al Corriere della Sera, la presidente di Fininvest e Mondadori critica il programma di Fabrizio Corona, definendolo “falsissimo e noiosissimo”. Poi si scaglia contro l’idea di separare le carriere dei magistrati, che il governo vuole proporre nel referendum di marzo. La sua presa di posizione diventa un messaggio chiaro: non le piacciono né Corona né le proposte del governo.

In un'intervista al Corriere della Sera, Marina Berlusconi non le manda a dire. La presidente di Fininvest e Mondadori prende posizione netta sul referendum del 22-23 marzo che chiederà agli italiani se approvare la separazione delle carriere dei magistrati (giudici da una parte, pubblici ministeri dall'altra), stroncando nel frattempo il programma tv di Fabrizio Corona definendolo "falsissimo e noiosissimo", e liquidando l'eventuale uscita del generale Vannacci dalla maggioranza come "non una gran perdita". Ma è sulla riforma della giustizia e sul ruolo dell'Europa di fronte alla nuova amministrazione Trump che Marina Berlusconi si concentra maggiormente.

Marina Berlusconi attacca duramente Fabrizio Corona, definendolo “falsissimo e noiosissimo”.

Il 26 gennaio 2026, la puntata di Falsissimo si concentra su Fabrizio Corona e le sue dichiarazioni riguardanti Samira Lui, oltre alle frasi sui presunti

