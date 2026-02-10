Mariateresa Fragomeni | un proiettile due auto bruciate e nessun passo indietro Il Sud che non si piega

Mariateresa Fragomeni, sindaco di Siderno, si trova nel cuore di una settimana difficile. Dopo un episodio violento che ha coinvolto un proiettile e due auto incendiate, lei non mostra segni di paura. Anzi, ribadisce la sua determinazione a non arretrare. La sua storia si intreccia con le sfide quotidiane di una città che cerca di reagire. Nel suo discorso, mette in chiaro che la politica deve essere fatta di azioni concrete, non di parole. Vuole coinvolgere giovani e donne, spingendoli a cambiare le cose. In un Sud

Mariateresa Fragomeni appartiene alla (rara) categoria di amministratrici pubbliche che hanno trasformato la politica in un vero atto di responsabilità concreta. La Direzione Investigativa Antimafia l'ha voluta nel calendario 2026, dedicato alle donne che hanno rotto con la cultura mafiosa. Una scelta che è prima di tutto un messaggio. Dal 2021, Fragomeni è sindaco di Siderno, Comune della Locride segnato da un passato di commissariamento per infiltrazioni della 'ndrangheta. Dal suo primo giorno di mandato ha messo la legalità al centro di ogni decisione, spezzando equilibri opachi e contrastando sistemi criminali radicati.

