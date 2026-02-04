Le auto degli infami bruciate Chi è l' uomo che ha terrorizzato Roma sud ovest | Io so un po' stragista
Lo spaccio di droga come fonte di guadagno primaria. Le auto date alle fiamme, invece, come forma di intimidazione principale. Azioni di fuoco che lo hanno portato, con l'aiuto di un complice, a distruggere 10 vetture tra Primavalle e Monteverde. Prove di forza, secondo gli investigatori, per.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Roma Sud Ovest
Notte di follia a Como: caccia all’uomo che ha terrorizzato piazza Volta con una lampada usata come 'arma'
Grandate, due auto bruciate in via Monte Rosa: “Ma io vivo davvero qui o nel Bronx?”
Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.
Chi e cosa hanno trovato i militari all'interno dell'auto - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.