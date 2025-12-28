La sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni scelta dalla Direzione Investigativa Antimafia per il suo impegno nella legalità e la sua resistenza alle intimidazioni mafiose.. Tra tutte le sindache d’Italia, è stata scelta proprio lei. Mariateresa Fragomeni, prima cittadina di Siderno, entra nel Calendario DIA 2026 dedicato alle donne che hanno scelto la legalità come destino, come impegno quotidiano, come atto di resistenza civile. Un riconoscimento che non celebra solo un ruolo istituzionale, ma un modo di stare al mondo: schiena dritta, voce ferma, nessuna concessione alla cultura mafiosa. Un Comune che rinasce dopo il commissariamento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Mariateresa Fragomeni nel Calendario DIA 2026

Leggi anche: Presentato a Bari il calendario 2026 della Dia: “Al centro le donne dell’antimafia”

Leggi anche: La Dia di Palermo presenta il calendario 2026: dedicato alle donne della legalità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Siderno, insulti e minacce alla sindaca Fragomeni - Dopo il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, anche Fragomeni è finita nel mirino per non aver chiuso le scuole nei ... rainews.it

Minacce ai sindaci, la testimonianza di Mariateresa Fragomeni - Auto incendiate, mezzi del Comune dati alle fiamme e un proiettile sul davanzale dell'ufficio elettorale. rainews.it

Mariateresa Fragomeni. . Seminario "Governo del territorio fra Rigenerazione urbana, Sviluppo sostenibile e Fattori emergenziali" - facebook.com facebook