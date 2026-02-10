Giletti in tv contro Ranucci | ecco le sue chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay che offendono me e altri

Questa mattina, Massimo Giletti ha deciso di intervenire in tv per mostrare le chat con Maria Rosaria Boccia, accusando Ranucci di aver diffuso messaggi offensivi sulla lobby gay. Da settimane, lo scontro tra i due conduttori tiene banco nel mondo dell’informazione. Nel frattempo, a Roma, un’imprenditrice è stata rinviata a giudizio per lesioni e stalking nei confronti di Sangiuliano, dopo aver avuto una relazione con l’allora ministro. La vicenda si aggiunge alle tensioni politiche e sociali che attraversano il paese.

Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice che ebbe una relazione con l’allora ministro Gennaro Sangiuliano, va a processo per stalking e lesioni. È un primo vaglio positivo per l’inchiesta della Procura di Roma che documentava mesi di attività persecutoria nei confronti del giornalista, titolare del dicastero alla Cultura (era il 2024, anno che portò alle sue dimissioni). Lei, l’imputata, presente ma riservata (salvo dirsi «sconcertata per la decisione, ma dimostrerò la mia innocenza») si allontana con indosso un cappottone color crema dal palazzo di giustizia. Mentre manca la presunta vittima, decisa a evitare nuovi confronti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giletti in tv contro Ranucci: ecco le sue chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay che offendono me e altri Approfondimenti su Giletti Ranucci Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla "lobby gay" Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia. Giletti non ci sta e attacca Ranucci: ecco le chat con Boccia sulla “lobby gay” Massimo Giletti si scaglia contro Ranucci e rivela le chat con Boccia, accusandoli di aver parlato della Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giletti Ranucci Argomenti discussi: Giletti in tv: ecco le chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci sulla lobby gay che offendono me e altri; Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul giro gay, Provo delusione umana profonda; Lobby gay, Giletti smaschera Ranucci: Spieghi l'attacco ai gay; Garlasco in Tv, la terza ‘mossa’ dei Poggi contro Alberto Stasi: il mistero delle tracce di sangue. Giletti contro Ranucci: la verità sulle chat mostrate in tvConfronto durissimo tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci: il caso delle chat e i dialoghi mostrati in diretta tv. newsmondo.it Giletti attacca Ranucci per la chat con Boccia sulla lobby gay: Sono deluso dal collegaLo Stato delle Cose, su Rai 3, mostra lo scambio di messaggi tra il conduttore di Report e la donna, in cui si parla di una presunta lobby gay di cui farebbero parte anche Giletti, Cerno, Signor ... tpi.it Salvo Sottile. . Giletti contro Ranucci a proposito dei suoi messaggi con Maria Rosaria Boccia. “Mi hai mentito”. #farwest - facebook.com facebook Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per il caso Sangiuliano x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.