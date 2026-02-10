Massimo Giletti ha messo in circolo alcune chat che mostrano presunte conversazioni sulla ‘lobby gay’ con Maria Rosaria Boccia. Il conduttore di Rai3 ha accusato Ranucci di aver condiviso quei messaggi, scatenando una forte polemica tra i due. Ranucci ha respinto le accuse, definendo tutto un fraintendimento. La vicenda sta facendo discutere molto all’interno della rete, con i due conduttori che si sono scagliati pubblicamente l’uno contro l’altro.

Scontro tra due dei conduttori di punta di Rai3, Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci, con al centro Maria Rosaria Boccia. Giletti, durante la sua trasmissione ‘Lo Stato delle cose’ di lunedì sera, ha mostrato le chat tra il conduttore di Report e Boccia su una presunta ‘lobby gay’ di destra. Ranucci aveva dichiarato che le chat erano state ‘tagliate’ ma Giletti ha comunque mostrato una forte irritazione e si è sfogato: “Siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste”. Ecco il contenuto delle chat, i messaggi mostrati: Boccia scrive a Ranucci: “Ho visto Cerno all’Aria che tira. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giletti contro Ranucci, mostra chat su 'lobby gay' con Maria Rosaria Boccia: ecco i messaggi

Questa mattina, Massimo Giletti ha deciso di intervenire in tv per mostrare le chat con Maria Rosaria Boccia, accusando Ranucci di aver diffuso messaggi offensivi sulla lobby gay.

Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia.

Argomenti discussi: Massimo Giletti mostra le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su una presunta lobby gay; Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia: la pseudo lobby gay e gli attacchi a Cerno e altri; Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla lobby gay; Lo Stato delle Cose a rischio a poche ore dalla messa in onda, caos in Rai per le rivelazioni di Giletti.

