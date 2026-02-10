Marcelo Nicola ha ammesso che la squadra ha lottato fino all’ultimo secondo in una partita sempre in bilico contro Milano. Il tecnico ha sottolineato l’impegno dei suoi giocatori, ma anche la necessità di migliorare le decisioni e il carattere per affrontare meglio le prossime sfide.

Nel confronto tra Treviso Basket e Olimpia Milano, si è messo in luce l'impegno della squadra e la necessità di affinare scelte e temperamento per affrontare la parte più impegnativa della stagione. L'analisi di mercato post partita mette in evidenza sia gli elementi di controllo sia le aree da rafforzare, offrendo indicazioni lucide sul percorso da seguire. Marcelo Nicola spiega che la squadra è stata presente e ha lottato contro una formazione dallo stile fisico molto marcato. L'inizio della gara è stato segnato da un momento di tentennamenti in attacco, con ritmi poco fluidi che hanno limitato le opportunità di segnare.

Marcelo Nicola: "Abbiamo lottato fino all'ultimo in una partita sempre in bilico

