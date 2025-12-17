Ha lottato fino all’ultimo Addio all’imprenditrice italiana colpita da una terribile malattia

Cadoneghe piange Marina Lincetto, imprenditrice italiana di 65 anni, scomparsa dopo aver combattuto con determinazione una grave malattia scoperta nel corso dell’estate. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità, testimoniando il suo coraggio e la sua dedizione.

Cadoneghe piange Marina Lincetto, l’ imprenditrice di 65 anni scomparsa a causa di una malattia scoperta dopo l’estate. Fino all’ultimo, anche dal letto d’ospedale, ha continuato a pensare ai suoi dipendenti, arrivando a organizzare per loro la tradizionale cena di Natale, gesto che racconta più di ogni parola il suo modo di vivere il lavoro e le relazioni umane. Marina Lincetto era ricoverata da alcuni giorni allo Iov di Padova, dove i medici stavano tentando una terapia per rallentare la progressione della malattia. Nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e domenica mattina si è spenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

