Marc Anthony rompe il silenzio sulla disputa tra i Beckham. Il cantante, amico di lunga data di David e Victoria, dice che la situazione è molto spiacevole. Nei giorni scorsi, Brooklyn Beckham aveva pubblicato un post sui social in cui accusava la madre di aver rovinato il suo matrimonio con Nicola Peltz. Anthony commenta la vicenda senza giri di parole, definendola una faccenda complicata e delicata.

Marc Anthony, grande amico della famiglia Beckham, come noto si esibì, nell'aprile 2022, alle nozze di Brooklyn con Nicola Peltz. Matrimonio che Victoria, a detta di Brooklyn, avrebbe rovinato rubando alla sposa il primo ballo con lo sposo. «Di fronte ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony», ha scritto Brooklyn su Instagram «mi ha chiamato sul palco, dove da programma era previsto il mio ballo romantico con mia moglie. Invece lì c'era mia madre che mi stava aspettando per ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marc Anthony rompe il silenzio sulla faida dei Beckham: «È una situazione estremamente spiacevole»

Nelson Peltz ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio.

Nelson Peltz rompe il silenzio sulla faida tra la figlia e i Beckham.

