Nelson Peltz rompe il silenzio sulla faida tra la figlia e i Beckham. A margine di un evento finanziario, il miliardario ottantatreenne dice che Nicola e Brooklyn sono fantastici e spera che il loro matrimonio duri a lungo. Anche se i rapporti tra le due famiglie sono tesi, lui si schiera con la figlia e il genero.

Un quadretto di armonia familiare, quello descritta da Nelson, che stride con la profonda rottura che s'è invece creata, ormai da anni, tra Brooklyn e i suoi genitori. I quali, a dar retta alle ultime indiscrezioni, nonostante l'attacco social del primogenito sarebbero «pronti a riprenderlo subito in famiglia». Ma a una condizione: «Nicola Peltz deve essere fuori dai giochi». E questo è «un ultimatum» a cui il ventisettenne «non cederà»: «Brooklyn ha ricevuto più sostegno dalla moglie in questi ultimi tre anni che dai suoi genitori in tutta la sua vita». In più, come il gossip sostiene da anni e come le parole di Nelson Peltz hanno appena confermato, Brooklyn è legatissimo ai suoceri, il cui patrimonio di 1,2 miliardi fa impallidire quello da 335 milioni dei Beckham. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il padre di Nicola Peltz, Nelson, rompe il silenzio sulla faida Beckham: «Mia figlia e Brooklyn sono fantastici, spero che abbiano un matrimonio lungo e felice»

