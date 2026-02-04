Nelson Peltz ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio. Il padre di Nicola Peltz Beckham si è espresso sulla lite tra suo figlio Brooklyn e i genitori, Victoria e David Beckham. La famiglia sembra ancora divisa, ma Nelson ha voluto mettere le cose in chiaro.

Nelson Peltz, padre di Nicola Peltz Beckham, ha rotto il silenzio in merito alla faida in corso Brooklyn Peltz Beckham e i suoi genitori, Victoria Beckham e David Beckham. In seguito all’allontanamento di sua figlia e del marito dall’ex Posh Spice e l’ex stella del calcio inglese, l’imprenditore miliardario ha recentemente espresso le sue riflessioni su come gestisce la natura pubblica degli affari della sua famiglia. «La mia famiglia è stata sulla stampa ultimamente?», ha scherzato durante l’evento Invest Live del Wall Street Journal a West Palm Beach, Florida, il 3 febbraio. «Non me ne sono accorto affatto». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il padre di Nicola Peltz Beckham rompe il silenzio in merito alla faida con i Beckham

Nelson Peltz rompe il silenzio sulla faida tra la figlia e i Beckham.

Nelson Peltz, padre di Nicola Peltz, interviene sulla faida con i Beckham e chiarisce che sua figlia e la famiglia di Brooklyn sono completamente diversi.

