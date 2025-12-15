Solidarietà consegnati 100 assegni della Compagnia di Babbo Natale alle famiglie in difficoltà

La Compagnia di Babbo Natale ha consegnato 100 assegni alle famiglie in difficoltà, confermando il suo impegno solidale. Un gesto di generosità che porta speranza e sostegno a chi attraversa momenti difficili, rafforzando il senso di comunità e solidarietà.

Anche quest'anno la Compagnia di Babbo Natale rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie in difficoltà. Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre a Palazzo Vecchio si è svolta la tradizionale consegna dei 100 assegni destinati ad altrettanti nuclei familiari segnalati dai.