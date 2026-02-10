' Mangia gusta ama' da Bavetta
Il 14 febbraio, da Bavetta, si può gustare uno dei due menù proposti per celebrare l’amore per il buon cibo. Puoi scegliere di festeggiare con la tua dolce metà o con chi preferisci, mangiando e gustando piatti speciali in un’atmosfera semplice e conviviale.
Studenti del Respighi rifanno “Mangia Studia Ama” a Filodrammatici: Ariosto in scena
Venerdì sera, gli studenti del Liceo Respighi di Piacenza hanno portato in scena “Mangia Studia Ama” ai Filodrammatici.
“Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese”
Il 10 gennaio 2026, a Gazzo Veronese, si svolgerà l’evento “I tesori della pianura veronese”, parte della rassegna “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese”.
GUSTA LE PIZZE DA MANGIA MANGIA: TANTE PROMOZIONI A BUSSOLENO, TORINO, RIVOLI E ROLETTOBUSSOLENO/RIVOLI/ROLETTO/TORINO – A dicembre 2025 Mangia Mangia Pizza Lovers ha inaugurato il suo quarto punto vendita, aprendo nel cuore di Torino, in via San Quintino 8. Mangia Mangia Pizza Lovers è ... valsusaoggi.it
La #Wagyu non si mangia, si gusta, si assapora! È un perfetto ricamo di grasso, chiamato shimo - furi, che è il segreto della sua consistenza leggendaria. Si scioglie in bocca come un'armonia. #macelleriachiti #grosseto - facebook.com facebook
