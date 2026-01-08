Scopri Gusta e Vivi la Provincia Veronese

Il 10 gennaio 2026, a Gazzo Veronese, si svolgerà l’evento “I tesori della pianura veronese”, parte della rassegna “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese”. Dalle 16 alle 18.30, sarà possibile scoprire le bellezze naturali, storiche e i prodotti locali della zona, promuovendo la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. Un’occasione per conoscere meglio la biodiversità e le eccellenze della provincia di Verona.

Natura, storia, biodiversità e prodotti locali: sabato 10 gennaio 2026, dalle 16 alle 18.30, Gazzo Veronese ospita l’evento “I tesori della pianura veronese”, nuovo appuntamento della rassegna , promossa da Unpli Verona con il contributo della Camera di. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

