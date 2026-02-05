Studenti del Respighi rifanno Mangia Studia Ama a Filodrammatici | Ariosto in scena

Venerdì sera, gli studenti del Liceo Respighi di Piacenza hanno portato in scena “Mangia Studia Ama” ai Filodrammatici. La rappresentazione, che reinterpreta la satira di Ariosto, ha attirato un pubblico attento e interessato. I ragazzi hanno dimostrato entusiasmo e preparazione, mettendo in mostra un’interpretazione fresca e spontanea del testo classico. La serata si è conclusa con applausi e complimenti per l’impegno dimostrato.

**Un'esperienza teatrale unica: i ragazzi del Liceo "Respighi" di Piacenza interpretano la satira di Ariosto con "Mangia Studia Ama"** Venerdì 6 febbraio alle ore 20.30, al Teatro Filodrammatici di Piacenza, si è svolta una performance unica: "Mangia Studia Ama (è soltanto una satira)", un'opera teatrale realizzata interamente dagli studenti del Liceo "Respighi", in collaborazione con il Centro di produzione teatrale "Teatro Gioco Vita" guidato da Nicola Cavallari. È stata la classe 4L del liceo, guidata dalla professoressa Emanuela Sindaco, a portare sul palco una rilettura contemporanea della Satira di Ariosto, ispirata all'esperienza scolastica, attraverso il linguaggio del teatro e della recita.

