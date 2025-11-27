Un anno contro la violenza | il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria dedica il suo talento alle donne
Tarantini Time Quotidiano Emozione e bellezza incontrano l’impegno civile nella Sala Consiliare del Comune di Manduria. Presentato il Calendario 2026 prodotto dagli studenti del Liceo De Sanctis Galilei – indirizzo Artistico In occasione della cerimonia pubblica promossa dall’Amministrazione Comunale di Manduria per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, è stato presentato in anteprima il calendario realizzato dalla classe V AA del Liceo Artistico “Lisippo”, parte integrante del Polo Unico Liceale De Sanctis Galilei. Il calendario è frutto di un progetto svolto durante le ore di Laboratorio della Figurazione, referente la Prof. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Approfondisci con queste news
Come ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Università Mediterranea ha organizzato un momento di riflessione e sensibilizzazione condiviso con l’intera comunità dell’Ateneo, coinvolgendo in modo diretto la c - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, #SIMEST rinnova il proprio impegno a favore della parità, della sicurezza e del rispetto di ogni persona. Anche quest’anno la facciata della nostra sede si è illuminata di rosso, come se Vai su X
Giornata contro la violenza sulle donne: gli studenti del Liceo Arimondi di Savigliano si fanno promotori di un momento di riflessione - Una proposta nata dagli studenti per ricordare Franca Viola e sensibilizzare contro ogni forma di violenza di genere ... Secondo targatocn.it
Giulia Cecchettin, il liceo Tito Livio quest'anno non tace: un minuto di rumore in occasione del 25 novembre - Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, al liceo Tito Livio si è deciso di evitare nuove polemiche: il preside Luca Piccolo concede la possibilità ... Si legge su ilgazzettino.it
Al liceo Righi studenti e insegnanti si uniscono per dire “no” alla violenza di genere - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, anche quest’anno, per l’undicesima volta, gli studenti e i docenti del Liceo scientifico Righi di Cesena, si ... Secondo corrierecesenate.it