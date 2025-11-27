Un anno contro la violenza | il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria dedica il suo talento alle donne

Tarantinitime.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Emozione e bellezza incontrano l’impegno civile nella Sala Consiliare del Comune di Manduria.   Presentato il Calendario 2026  prodotto dagli studenti del  Liceo De Sanctis Galilei – indirizzo Artistico  In occasione della cerimonia pubblica promossa dall’Amministrazione Comunale di Manduria per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, è stato presentato in anteprima il calendario realizzato dalla classe  V AA  del  Liceo Artistico “Lisippo”, parte integrante del Polo Unico Liceale De Sanctis Galilei. Il calendario è frutto di un progetto svolto durante le ore di Laboratorio della Figurazione, referente la  Prof. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

