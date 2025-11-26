Scontri Virtus-Maccabi la Lega chiede la versione dei fatti a Piantedosi
Un po' a sorpresa, la Lega chiede al ministero dell'Interno di fare chiarezza sugli scontri avvenuti a Bologna venerdì 21 novembre, durante la contestazione della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Lo fa per voce del deputato Igor Iezzi che ha depositato alla Camera. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
