Scontri Virtus-Maccabi la Lega chiede la versione dei fatti a Piantedosi

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un po' a sorpresa, la Lega chiede al ministero dell'Interno di fare chiarezza sugli scontri avvenuti a Bologna  venerdì 21 novembre, durante la contestazione della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Lo fa per voce del deputato Igor Iezzi che ha depositato alla Camera. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

