Maltratta la compagna e la chiude in una stanza con il lucchetto | condannato

Un uomo è stato condannato per aver maltrattato la compagna e averla rinchiusa in una stanza con il lucchetto. Tuttavia, ha dichiarato di aver condiviso lo spazio solo per breve tempo e di non aver instaurato una convivenza stabile, sostenendo che in assenza di questa condizione non si configura il reato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda evidenzia l’importanza di approfondire gli aspetti legali e le responsabilità in casi di violenza domestica.

