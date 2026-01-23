Maltratta la compagna e la chiude in una stanza con il lucchetto | condannato
Un uomo è stato condannato per aver maltrattato la compagna e averla rinchiusa in una stanza con il lucchetto. Tuttavia, ha dichiarato di aver condiviso lo spazio solo per breve tempo e di non aver instaurato una convivenza stabile, sostenendo che in assenza di questa condizione non si configura il reato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda evidenzia l’importanza di approfondire gli aspetti legali e le responsabilità in casi di violenza domestica.
“Abbiamo condiviso uno stanzino solo per un po’ di tempo, non c’era convivenza stabile e, quindi, neanche il reato di maltrattamenti in famiglia”. Per i giudici del Tribunale penale di Perugia e della Corte d’appello, invece, la stabilità di una convivenza e l'intensità di un legame affettivo non.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: "Maltratta la compagna e la scaglia contro una porta": condannato dopo dieci anni
Leggi anche: Maltratta e violenta la compagna davanti alla figlia: condannato, fugge ma viene rintracciato in Francia e consegnato all’Italia
Argomenti discussi: Maltratta la compagna, condannato a più di tre anni; Impedire alla compagna di parlare ed esprimere le proprie idee è maltrattamento, non servono atti fisici: nuova sentenza; Maltratta la compagna convivente cagionandole lesioni: per lui scatta l’ammonimento del Questore; Maltratta la moglie per 30 anni: condannato.
28enne arrestato a Venezia, compagna maltrattata durante la gravidanza e lasciata senza soldiUn 28enne è stato arrestato a Venezia per maltrattamenti in famiglia dopo aver violato le misure cautelari imposte dall'autorità giudiziaria. virgilio.it
Potenza Picena, colpisce la compagna con una bottiglia di vetro: sotto accusa un 50enneDiversi gli episodi di violenza e di minacce che gli vengono contestati. L'udienza preliminare in tribunale a Macerata. Ecco i fatti ... centropagina.it
Venezia, maltrattamenti all’ex compagna e violazione del braccialetto elettronico: 28enne in carcere. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.