Maltempo stop per 6 mesi pagamenti bollette in zone colpite da ciclone Harry

L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi i pagamenti delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nelle zone colpite dal ciclone Harry. La misura riguarda le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, incluso il città di Niscemi, dove l’emergenza si è fatta sentire forte dopo il maltempo del 18 gennaio. La sospensione entra in vigore subito, per aiutare le famiglie a far fronte alle difficoltà causate dall’evento meteorologico.

L'Arera ha approvato un provvedimento d'urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026.

