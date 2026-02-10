Maltempo scatta una nuova allerta gialla

Nuova allerta gialla scatta in Sicilia e Calabria. Domani, 11 febbraio, le previsioni parlano di temporali e vento forte che potrebbero mettere in difficoltà molte zone. Le autorità invitano alla prudenza e alla massima attenzione.

Nuova allerta gialla per Sicilia e Calabria. Domani, 11 febbraio, è atteso un peggioramento meteo con temporali e forte vento. Solo l'antipasto di quello che avverrà tra giovedì e venerdì quando la costa tirrenica farà i conti con la coda di un ciclone che ha origine tra Gran Bretagna e Paesi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Maltempo Italia

Dopo un periodo di stabilità, tornano precipitazioni intense e raffiche di vento su tutta l'isola.

Ultime notizie su Maltempo Italia

Maltempo, una nuova intensa perturbazione in arrivo: scatta l'allerta meteo; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 4 febbraio: l'avviso per 12 regioni; Ancora maltempo: in arrivo pioggia e vento forte. Scatta l'allerta meteo.

