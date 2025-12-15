Torna il maltempo e scatta l' allerta gialla

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo di stabilità, tornano precipitazioni intense e raffiche di vento su tutta l'isola. Il dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un allerta gialla valida per le prossime 24 ore, segnalando rovesci e temporali che potrebbero causare disagi e necessitano di attenzione.

torna il maltempo e scatta l allerta gialla

© Messinatoday.it - Torna il maltempo e scatta l'allerta gialla

Torna il maltempo e scatta una nuova allerta meteo. Il dipartimento regionale di protezione civile ha emanato un bollettino per le prossime 24 ore in cui sono previsti rovesci e temporali insieme a raffiche di vento su tutta l'isola. Nubi e piogge riguarderanno soprattutto il versante jonico. Messinatoday.it

maltempo scatta lallarme

Video maltempo scatta lallarme

Torna il maltempo, scatta l’allerta gialla per 24 ore - Un’ulteriore conferma ora la dà la Protezione civile regionale che ha diffuso un avviso per il rischio ... mondopalermo.it

torna maltempo scatta allertaMeteo, allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo gialla per criticità. meteo.it