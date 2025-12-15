Maltempo in Toscana | mareggiate e vento forte allerta gialla per martedì 16 Le zone a rischio

Martedì 16, la Toscana sarà interessata da maltempo con mareggiate e vento forte, con un’allerta gialla emessa dalla protezione civile regionale. La Sala operativa monitora attentamente le zone a rischio, in particolare il reticolo minore, per prevenire eventuali conseguenze dannose legate alle condizioni atmosferiche avverse.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

