Maltempo forte pioggia a Napoli | la Riviera di Chiaia appena rifatta diventa un fiume

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa pomeriggio, la pioggia ha allagato la Riviera di Chiaia a Napoli. La strada, appena ristrutturata per i lavori del tram del mare, si è trasformata in un fiume in meno di un’ora. Le acque hanno invaso la carreggiata, creando disagi e rallentamenti. I residenti si sono svegliati con le strade sommerse e i mezzi pubblici in tilt. La situazione rimane sotto controllo, ma ora si attende un intervento per limitare i danni.

La Riviera di Chiaia allagata a Napoli dopo la pioggia di oggi pomeriggio. La strada era stata rifatta per i lavori del tram del mare.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Riviera di Chiaia

Maltempo a Napoli, strade fiume e vento forte: crollano alberi in strada a Posillipo

A causa delle intense condizioni meteorologiche a Napoli, si sono verificati numerosi disagi, con pioggia battente e vento forte.

Maltempo | Pioggia incessante in tutta la provincia, attesa la piena del fiume Cecina. La sindaca: "Prudenza"

Da questa mattina, la provincia di Livorno si trova sotto una pioggia continua che non dà tregua.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Forti piogge a Napoli #rain #napoli #pioggia #maltempo

Video Forti piogge a Napoli #rain #napoli #pioggia #maltempo

Ultime notizie su Riviera di Chiaia

Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo prevista per oggi per pioggia e vento forte; Maltempo in Toscana, allerta gialla per pioggia e vento forte; Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte; Meteo - Giovedì con forte maltempo, pioggia battente e venti fino a 100km/h sull'Italia.

maltempo forte pioggia aMaltempo in Toscana: pioggia e vento forte, scatta l’allerta gialla mercoledì 11. Le zone a rischioNel pomeriggio e nella sera di oggi sono previste precipitazioni sparse sulle zone di nord ovest. Domani le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese estendersi al resto de ... firenzepost.it

maltempo forte pioggia aMeteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo sull'Italia: previsioni e zone interessateUna nuova e intensa ondata di maltempo sta per colpire l’Italia. notizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.