Maltempo forte pioggia a Napoli | la Riviera di Chiaia appena rifatta diventa un fiume
Questa pomeriggio, la pioggia ha allagato la Riviera di Chiaia a Napoli. La strada, appena ristrutturata per i lavori del tram del mare, si è trasformata in un fiume in meno di un’ora. Le acque hanno invaso la carreggiata, creando disagi e rallentamenti. I residenti si sono svegliati con le strade sommerse e i mezzi pubblici in tilt. La situazione rimane sotto controllo, ma ora si attende un intervento per limitare i danni.
