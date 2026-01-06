Maltempo a Napoli strade fiume e vento forte | crollano alberi in strada a Posillipo
A causa delle intense condizioni meteorologiche a Napoli, si sono verificati numerosi disagi, con pioggia battente e vento forte. Diverse strade della città, tra cui Posillipo, sono state interessate da alberi caduti e insegne pericolanti, rendendo necessarie precauzioni e interventi di emergenza.
Maltempo a Napoli con forte pioggia e vento. Alberi crollati e insegne pericolanti in varie zone della città. Decine di interventi dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
