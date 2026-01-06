Maltempo a Napoli strade fiume e vento forte | crollano alberi in strada a Posillipo

A causa delle intense condizioni meteorologiche a Napoli, si sono verificati numerosi disagi, con pioggia battente e vento forte. Diverse strade della città, tra cui Posillipo, sono state interessate da alberi caduti e insegne pericolanti, rendendo necessarie precauzioni e interventi di emergenza.

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene: Ponte Mammolo allagata. «In 48 ore la pioggia di un mese». Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmattino.it

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilgazzettino.it

Da domani torna il maltempo su Napoli e Campania ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU FASCIA COSTIERA. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.