Maltempo | Pioggia incessante in tutta la provincia attesa la piena del fiume Cecina La sindaca | Prudenza

Da questa mattina, la provincia di Livorno si trova sotto una pioggia continua che non dà tregua. Le strade sono allagate e si aspettano le prime manifestazioni di piena lungo il fiume Cecina. La sindaca invita alla prudenza e chiede di evitare spostamenti non necessari, mentre le autorità monitorano da vicino la situazione. La pioggia dovrebbe continuare nelle prossime ore, aumentando il rischio di allagamenti e di eventuali criticità nelle zone più vulnerabili.

Una pioggia incessante fin dalle prime ore di oggi mercoledì 4 febbraio sta assediando la provincia di Livorno, proprio in concomitanza con l'allerta meteo gialla diffusa ieri dalla sala regionale della protezione civile per rischio idraulico idrogeologico del reticolo principale e del reticolo.

