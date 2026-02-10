Maltempo e salute mentale | l’ondata di febbraio impatta su umore e sistema immunitario Allarme esperti

L’Italia si trova di nuovo sotto una forte ondata di maltempo che sta colpendo molte regioni. Pioggia, vento e freddo intenso stanno provocando disagi quotidiani e, secondo gli esperti, anche danni alla salute mentale e al sistema immunitario delle persone. Le giornate grigie e il clima difficile aumentano lo stress e influenzano l’umore di chi deve affrontare questa situazione.

L’Italia è sotto assedio da un’ondata di maltempo che sta mettendo a dura prova non solo la sua infrastruttura, ma anche la salute fisica e mentale dei suoi cittadini. A febbraio 2026, piogge persistenti e un clima instabile stanno generando ripercussioni significative sull’umore e sul sistema immunitario, secondo quanto evidenziato da esperti nel campo della psicologia e dell’immunologia. Le continue perturbazioni atmosferiche che hanno interessato il territorio italiano nel mese di gennaio e che continuano a protrarsi a febbraio, con nuvole, variabilità e abbondanti precipitazioni, stanno avendo un impatto tangibile sul benessere generale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sabato 24 gennaio, presso l'ospedale Bufalini di Cesena, il Centro Studi G.

