Disastri climatici e l' impatto sulla salute mentale all' ospedale Bufalini il focus con esperti

Sabato 24 gennaio, presso l'ospedale Bufalini di Cesena, il Centro Studi G. organizza un convegno dedicato agli effetti dei disastri climatici sulla salute mentale. Dalle 8.30 alle 13.30, esperti approfondiranno il tema, analizzando le implicazioni psicologiche legate ai cambiamenti climatici e alle emergenze ambientali. Un'occasione per comprendere meglio le sfide attuali e promuovere interventi efficaci nel settore della salute mentale.

Sabato 24 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sala convegni E. Suzzi dell'ospedale M. Bufalini di Cesena, il Centro Studi G. Donati per il volontariato e la solidarietà dell'Ausl Romagna organizza l'evento pubblico dal titolo "Cambiamento climatico e salute: esperienze di gestione delle.

Buongiorno 5 gennaio, 32 frasi sulla vita e sulla salute mentale di cui hai bisognoIl 5 gennaio rappresenta un momento di riflessione, tra il rientro alla routine e il silenzio post-festivo.

