Salute Pinocchio! il fumetto sul sistema immunitario torna a bordo dei treni
Roma, 22 dicembre 2025 – C’è un Pinocchio che viaggia in treno e, tra una stazione e l’altra, racconta ai bambini come funziona il sistema immunitario. Succede durante il periodo natalizio, quando il tempo del viaggio rallenta e si apre alla lettura e alla condivisione. È il nuovo capitolo di “Salute, Pinocchio!”, la collana di fumetti di educazione sanitaria che porta la prevenzione fuori dai contesti tradizionali e la affida al linguaggio semplice, diretto e popolare del racconto illustrato. Il secondo volume, “Salute, Pinocchio! - Il sistema immunitario”, sarà distribuito gratuitamente sui treni Intercity di Trenitalia e nelle Freccia Loun ge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
