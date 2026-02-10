Il salto proibito di Ilia Malinin | a 21 anni è il nuovo dio del pattinaggio Quel messaggio nascosto fra un quadruplo e l’altro

Ilia Malinin fa il suo grande salto a Milano e conquista tutti. A soli 21 anni, il pattinatore americano ha sfidato i limiti, eseguendo un quadruplo dopo l’altro su un ghiaccio ormai in tilt. Il pubblico ha assistito a un’esibizione che resterà nella memoria, con un messaggio nascosto tra le rotazioni e i salti. La sua performance ha fatto parlare di sé, dimostrando che il talento e la determinazione possono ancora sorprendere.

Milano, 9 febbraio 2026 – Da ieri non si smette di parlare di lui, da quando il ghiaccio dell' Ice Arena di Milano ha tremato sotto il peso di un'aspettativa quasi insostenibile. Ilia Malinin, americano di 21 anni, è medaglia d'oro nel 'team event' di pattinaggio sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, insieme con la squadra a stelle e strisce. La sua performance è stata decisiva, il peso che ha fatto spostare l'ago della bilancia. Il 'Quad God' – come l'hanno soprannominato a casa, il 'dio dei (salti) quadrupli' – è sceso in pista consapevole che tutto il lavoro dei suoi compagni – dai veterani Chock e Bates a Ellie Kam e Danny O'Shea — poggiava sulle sue spalle.

