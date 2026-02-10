Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “Animali notturni”. La cantante milanese si prepara all’evento con l’entusiasmo del primo momento, ma anche con una certa serenità. Da novembre, invece, riprenderà i concerti nei teatri italiani, portando dal vivo le sue canzoni. La sua partecipazione al festival è un passo importante dopo un periodo di attesa, e Malika si dice pronta a dare il massimo.

Milano. «Sarà un ottimo successo se riesco a tenere l’entusiasmo del primo e la serenità di adesso». È la riflessione di Malika Ayane alla vigilia del prossimo festival di Sanremo dove ritorna in gara con la canzone “Animali notturni”. «Prima era solo una parte della mia esperienza musicale – ha puntualizzato – Ora aprire quella porta ed essere meno scontata e abbastanza rilassata sarà una luce ai miei 40 anni: far uscire sangue dalle rape è riuscire a far scivolare un valore, e questo pezzo credo abbia senso per penetrare nella pelle». “Animali notturni” è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Malika Ayane in gara al festival di Sanremo con il brano “Animali notturni” e da novembre ritorna ‘live’ nei teatri italiani

